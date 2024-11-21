T.C. GAZİANTEP 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



İLAN

Sayı :2022/382 Esas

Davacı , CUMA KIZIKOĞLU ile Davalı , GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; 24.06.2024 tarihli fen bilirkişisinin raporu özetle; Davacı tarafından hak iddia edilen dava konusu Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Bağbaşı mahallesi, 124/ada 56,59,250 ve 253 nolu parsellerin arasında kalan tapulama harici saha olduğu ve krokide tescili talep edilen A ile gösterilen 4700.95 m2 sahanın 1985 yılı öncesinde zirai faaliyet yapmak suretiyle kullanımına başlandığı, 1985 tarihten bu yana devamlı suret ile kullandığının görüldüğünü, A ile gösterilen kısmın dış sınırlarının belirgin olduğunu,davacı tarafından hak iddia edilen ve adına tescili talep edilen A ile gösterilen saha güncel kadastro duruma göre Gaziantep ili, Bağbaşı mahallesinde tapulama harici bırakılan sahada kaldığı, Bağbaşı biriminde ilk tesis kadastrosunun 25/01/1994 tarihinde tamamlandığının görüldüğü, davacı tarafından hak iddia edilen ve adına tescil talep edilen (A ile gösterilen 4700.95 m2) sahanın kullanımına ilk tesis kadastro öncesinde (1985 yılı öncesi bir tarihte) kullanımına başlandığını raporunda belirtmiştir. Bu taşınmazın üzerinde bir hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/382 Esas sayılı dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri ilanen duyurulur. 06/11/2024

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