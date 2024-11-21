TRABZON 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO:2023/385 ESAS, KARAR NO:2024/374

Davacı Sefa Ocak Davalı Najwa Nadyf arasında görülmekte olan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:1-Davacının davasının KABULÜ ile; Trabzon Akçaabat Akçakale mah./köy Cilt No.29 Hane 196 nüfusuna kayıtlı Yaşar ve Sevim oğlu 03/06/1997 doğ.lu (T.C.156...18) SEFA OCAK ile Fas Krallığı uyruklu, Mohammed ve Aıcha Kızı 20/02/2000 doğ.lu (Y.K.No.998...0) NAJWA NADYF'nın BOŞANMALARINA, 2-Müşterek çocuk 20/12/2020 Ortahisar doğ.lu Ahmet Tahir Ocak'ın velayetinin davalı anneye BIRAKILMASINA, 3- Müşterek çocuk ile davacı baba arasında KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA, Dair, tarafların yüzüne karşı verilen hükme karşı, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde verilecek dilekçe veya tutanağı geçirilmek olarak verilen 09/07/2024 tarihli gerekçeli karar; tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, yapılan tüm tebligatların bila tebliğ iade edildiği anlaşılan davalı (Y.K.No.998...0) Najwa Nadyf'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02.10.2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02126763