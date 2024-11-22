İSTANBUL İLİ

BEŞİKTAŞ İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

A-Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 Sayılı Devlet İhale Yasası'nın 36.maddesine göre Kapalı Teklif Usulü yöntemi doğrultusunda 10 (On) yıl süre ile kiraya verilecektir.

YILLIK MAHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT SÜRESİ MEVKİİ İHALE GÜNÜ VE SAATİ İŞİN TÜRÜ 640.000.000,00 TL+KDV (kamu alanlarında ve ara arterlerde bulunan ilan reklam panoları için) 19.200.000,00.-TL 10 YIL (120 AY) Beşiktaş Belediyesi hüküm ve tasarrufu altında olan kamu alanlarında ve ara arterlerde bulunan Pano ve Parapet Tipi Reklam Alanları 05.12.2024/Perşembe Günü Saat: 11:00 Belediye mülkiyetinde, hüküm ve tasarrufu altında olan kamu alanlarında ve ara arterlerde bulunan 858 adet ilan reklam panoları, billboardlar, gaintboard, parapet, clp, dijital led, pano, light box, tag pano ve ışıklı asma panolarının 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işi

B-Bu işe ait şartname, ihale tarihinden en geç 1(bir) iş günü öncesine kadar Beşiktaş Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 20.000,00.-TL karşılığında alınacak olup, ihale günü şartname satışı yapılmayacaktır.

C-İhaleye gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek ve aşağıdaki belgeler ihale günü ve saatinde Belediye Encümeni'ne sunulacaktır.

İletişim Bilgi Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.) Muhammen bedelin %3'ü kadar geçici teminat Her sayfasına "okudum ve anladım" yazılarak imzalanmış şartname. Şartname alındısına ilişkin makbuz. Beşiktaş Belediyesine borcu olmadığına dair belge. İhale tarihinden en geç 1 iş günü öncesine kadar idareden onaylanmış Yer Görme Formu. (Şartname ekinde yer almaktadır.) İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden ihale ilan tarihinden sonra alınmış SGK'ya borcu olmadığına dair yazı. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden ihale ilan tarihinden sonra alınmış; vergi borcu olmadığına dair yazı. İhaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, reklamcılık faaliyeti ile ilgili 2023 yılı içerisinde en az 30 milyon TL ciro yaptıklarına ilişkin belgeyi sunacaklardır. (Standart form şartname ekinde yer almaktadır.) Vergi kimlik numarası ve Vergi levhası fotokopisi. Teklif Mektubu ve Eki Teklif Cetveli (Şartname ekinde yer almaktadır.) Gerçek kişiler, yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10)'uncu maddelerine ek olarak; İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ikametgâh belgesi. (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı) Aslını görmek şartıyla T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı fotokopisi. Noter onaylı imza beyannamesi. Adli Sicil Kaydı (Onaylı veya e-devlet üzerinden alınmış olmalı) Vekâleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi. Tüzel kişiler, yukarıda istenen belgelerin (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ve (10)'uncu maddelerine ek olarak; Tüzel kişiliğin, siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası'nda veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna ve reklamcılık faaliyeti gösterdiğine ilişkin faaliyet belgesi. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza beyannamesi.

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten katılanın noter onaylı imza sirküleri.

D-(C) Maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri hazırlanarak ihale günü ve saatinde Nisbetiye Mah. Aytar Cad. Başlık Sokak No:1 Beşiktaş –İstanbul adresinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanlığı Belediye Encümen Salonu'nda hazır bulunulacaktır.

İlan olunur.

Serkan ERYILMAZ

Harcama Yetkilisi

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02127796