T.C.

ANKARA 25. İŞ MAHKEMESİ

Sayı :2019/217 Esas

ADRESİ MEÇHUL DAVALI: M.S.K HARFİYAT NAKL. İNŞ. GIDA EM. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ Davacı SGK Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan rücuen alacak istemli davada, davaya esas iş kazasındaki kusur oranlarının tespiti amacıyla düzenlenen 10/12/2022 tarihli bilirkişi raporunda tarafınızın %90 (yüz) kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Görülen çelişki üzerine Mahkememizce yeni bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar verilmiş ve neticeten alınan 11/01/2024 tarihli bilirkişi raporunda tarafınızın %100 (yüz) kusurlu olduğu tespit edilmiştir.18/04/2024 tarihli hesap uzmanı bilirkişi tarafından Kurumun talep edebileceği rücu alacağı 68.735,63 TL olarak hesaplanmıştır.

Davacı vekili, 11/06/2024 tarihli dilekçesi ile dava değerini 89.252,64 TL'ye artırmıştır.

İşbu ilanın yayımlanmasından 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, bilirkişi raporları ve bedel artırım dilekçesine karşı 2 haftalık süre içerisinde beyan ve itirazlarını sunabileceğiniz, duruşması 20.03.2025 günü saat 11.50'de yapılacağı, bizzat hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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