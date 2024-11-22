T.C. ANKARA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2022/810 Esas

Karar No : 2023/482

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 28/09/2023 tarihli kararı ile Nitelikli Dolandırıcılık suçundan TCK'nin 158/1-f-son, 62, 52/2, 52/4, 53 maddeleri uyarınca 3 yıl 4 ay hapis ve 2.900,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, Şantaj suçundan TCK'nin 107/2 delaleti ile 107/1, 62, 52,2 maddeleri uyarınca verilen hükmün CMK 231/6 maddesi gereğince açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen Ali ve Esma oğlu, 03/06/1992 Akçadağ doğumlu NİHAT KARATAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Şantaj suçundan verilen HAGB kararı yönünden Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etme, Nitelikli Dolandırıcılık suçundan verilen hüküm yönünden Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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