T.C.

İNEBOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/15 Esas

Davacı Çatalzeytin Belediye Başkanlığı tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında; Dahili davalı Yunus Emre ve Charlotte kızı, 08/01/1997 doğumlu, 106*****316 T.C. Kimlik numaralı Sanna Hazar Esra KOCABAŞOĞLU'na mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda açık adresi tespit edilemediğinden, dava dilekçesi, bilirkişi raporlarının özeti ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.Dava dilekçesinde özetle; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi uyarınca Kastamonu İli, Çatalzeytin İlçesi, Çarşı İçi Mevki, 35 ada 7 nolu parsel 697,95 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki davalılara ait hisselerin Çatalzeytin Belediyesi adına kesin olmak üzere belediye hizmet alanı olarak tapuya kayıt ve tesciline, tapu kaydında var ise takyidatların bedele yansıtılmasına, takyidat bedeli düşüldükten sonra tespit edilen bedelin davalılara ödenmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara tahmiline karar verilmesi dava ve talep edilmiştir.

İnşaat ve gayri menkul değerleme uzmanı bilirkişileri raporlarında özetle; Kastamonu İli, Çatalzeytin İlçesi, 35 ada 7 nolu parselin dava tarihi itibari ile toplam değeri 303.721,37 TL olarak hesaplanmıştır.

Duruşma Günü: 22/01/2025 günü saat: 09:50'de İnebolu Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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