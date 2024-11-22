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T.C. KOCAALİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2023/26 Esas

DAVALILAR :1-AYŞE SİBEL DORAL

:2-YUSUF BERAT UĞRASIZ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyet) davası nedeniyle;

Davacı Hüseyin Alemdar vekili Av. Ali İBİL'in Mahkememize sunmuş olduğu dava dilekçesi ile, Sakarya İli Kocaali İlçesi, Alandere Mahallesi, 1268 Ada 8 parsel sayılı taşınmazda müvekkili ile davalıların müşterek olduğunu, taraflar ile anlaşmasının mümkün olmadığını, taşınmazın satış suretiyle ortaklığın giderilmesini talep edilmiş olmakla, davalılar AYŞE SİBEL DORAL'ın (Mustafa Kemal ve M****a oğlu **/**/1963 doğumlu, T.C: 216*******318) ve YUSUF BERAT UĞRASIZ'ın (Mustafa Kemal ve M****a oğlu **/**/1967 doğumlu, T.C: 485*******152), dava dilekçesinde belirtilen adreslerine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ise de, tebligat işlemi gerçekleştirilemediğinden, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/02/2025 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde HMK 147/2 maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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