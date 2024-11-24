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T.C. ANTALYA 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/75 Esas

KARAR NO : 2024/649 Karar

Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında sanık Mehmet Akbaş hakkında, 15/10/2024 tarihli karar ile TCK'nın 155/1, 52/2, 53, 58. Maddeleri gereğince sonuç olarak 8 AY HAPİS, BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1), MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİ (TCK 58) ve 3.000 TL ADLİ PARA cezası verilmiş olup, Bayram ve Hatice oğlu, 27/03/1986 doğumlu, Manisa, Soma, Söğütcük mah/köy nüfusuna kayıtlı sanık MEHMET AKBAŞ tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra Gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende iki haftalık yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu, sanık MEHMET AKBAŞ'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.