T.C. ÇERKEZKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/33 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/33 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mah.

PARSEL NO : 2690

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ABDULHAMİT ŞAHİN-18653737662

2- AKİLE TOSUN-21224324932

3- ALİ BİRTAN ALTAN-20600191762

4- ARİF TEZCAN-53395101456

5- ASİYE KAPLAN-67846049228

6- AYŞE ERKOVAN-48958845854

7- BÜLENT ŞENOL AKSOY-39874688946

8- CEVAT ŞAHİN

9- EBRU KARAHAN-70390131554

10- EHDİNUR KAYA-10827073200

11- ELİF ASAN-70393131490

12- EMİNE AKALAN-44866089274

13- ERDAL FIRTIN

14- ERGÜL KAYA-10797074252

15- ERSİN DAMBAZ-10373158918

16- EŞREF KAYNAKÇIOĞLU-18101208966

17- ETEM TEZCAN-53398101392

18- FAHİRZADE KAYA-10821073428

19- FATMA ÇILDIR-47257744448

20- FATMA KOÇ-48424864044

21- GÜLİNAZ ALTAŞ-10148228310 -

22- GÜLTEN ÖZDEMİR-68374240330

23- HALİSE AKSOY-39883688654

24- HÜSNİYE KALAYCIOĞLU-19736154444

25- İBRAHİM DAMBAZ-10376158854

26- İSMAİL DAMBAZ-10364159290

27- KADER İLKILIÇ-48946846290

28- KÜBRA ASLANTAŞ-70387131628

29- MEHMET KARAMAN-11552290634

30- METİN TEZCAN-53404101132

31- MİTAT TUTAR-52771060424

32- MUSTAFA ÇILDIR-47254744502

33- MÜŞERREF TARAKÇI-18065210104

34- NURAY İLKILIÇ-48040339056

35- NURCİHAN TEZCAN-25262176270

36- NURETTİN MACİT-

37- ÖMER KAYA-1080307409238- RASİM NAKKAŞÇIOĞLU-22907144076

39- SAHAK SÜREN DABAĞYAN-

40- SEHER KAYGISIZ-48961845780

41- SERPİL OKUMUŞ-46573925326

42- SEVİNÇ DAMBAZ-10379158790

43- ŞERİF ASLANTAŞ-70447129688

44- ŞULE SUBAŞI-39877688882

45- TEKİN TEZCAN-53401101296

46- TÜLAY ÖZAY-49570823794

47- YASEMİN GÜNGÖRMEZ-18110208674

48- ZEKİ YANCI-50233120556

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1- a) Davacı kurum tarafından Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mah. 2690 parsel sayılı davalılar Abdulhamit ŞAHİN, Akile TOSUN, Ali BİRTAN ALTAN, Arif TEZCAN, Asiye KAPLAN, Ayşe ERKOVAN,Bülent Şenol AKSOY, Cevat ŞAHİN, Ebru KARAHAN, Ehdinur KAYA, Elif ASAN,Emine AKALAN, Erdal FIRTIN, Ergül KAYA,Ersin DAMBAZ, Eşref KAYNAKÇIOĞLU, Etem TEZCAN, Fahirzade KAYA, Fatma ÇILDIR, Fatma KOÇ, Gülinaz ALTAŞ, Gülten ÖZDEMİR, Halise AKSOY, Hüsniye KALAYCIOĞLU, İbrahim DAMBAZ, İsmail DAMBAZ, Kader İLKILIÇ, Kübra ASLANTAŞ, Mehmet KARAMAN, Metin TEZCAN, Mitat TUTAR, Mustafa ÇILDIR, Müşerref TARAKÇI, Nuray İLKILIÇ, Nurcihan TEZCAN, Nurettin MACİT, Ömer KAYA, Rasim NAKKAŞÇIOĞLU, Sahak SÜREN DABAĞYAN, Seher KAYGISIZ, Serpil OKUMUŞ, SEVİNÇ DAMBAZ, Şerif ASLANTA, Şule SUBAŞI, Tekin TEZCAN, Tülay ÖZAY, Yasemin GÜNGÖRMEZ, Zeki YANCI 'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,

2-2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

3-Bu davalarda husumeti davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yöneltmesi gerektiği,

4-İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,

5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,

6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 01/11/2024