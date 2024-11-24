Giriş Tarihi: 25.11.2024 00:00
T.C. ÇERKEZKÖY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/33 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/33 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mah.
PARSEL NO : 2690
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- ABDULHAMİT ŞAHİN-18653737662
2- AKİLE TOSUN-21224324932
3- ALİ BİRTAN ALTAN-20600191762
4- ARİF TEZCAN-53395101456
5- ASİYE KAPLAN-67846049228
6- AYŞE ERKOVAN-48958845854
7- BÜLENT ŞENOL AKSOY-39874688946
8- CEVAT ŞAHİN
9- EBRU KARAHAN-70390131554
10- EHDİNUR KAYA-10827073200
11- ELİF ASAN-70393131490
12- EMİNE AKALAN-44866089274
13- ERDAL FIRTIN
14- ERGÜL KAYA-10797074252
15- ERSİN DAMBAZ-10373158918
16- EŞREF KAYNAKÇIOĞLU-18101208966
17- ETEM TEZCAN-53398101392
18- FAHİRZADE KAYA-10821073428
19- FATMA ÇILDIR-47257744448
20- FATMA KOÇ-48424864044
21- GÜLİNAZ ALTAŞ-10148228310 -
22- GÜLTEN ÖZDEMİR-68374240330
23- HALİSE AKSOY-39883688654
24- HÜSNİYE KALAYCIOĞLU-19736154444
25- İBRAHİM DAMBAZ-10376158854
26- İSMAİL DAMBAZ-10364159290
27- KADER İLKILIÇ-48946846290
28- KÜBRA ASLANTAŞ-70387131628
29- MEHMET KARAMAN-11552290634
30- METİN TEZCAN-53404101132
31- MİTAT TUTAR-52771060424
32- MUSTAFA ÇILDIR-47254744502
33- MÜŞERREF TARAKÇI-18065210104
34- NURAY İLKILIÇ-48040339056
35- NURCİHAN TEZCAN-25262176270
36- NURETTİN MACİT-
37- ÖMER KAYA-1080307409238- RASİM NAKKAŞÇIOĞLU-22907144076
39- SAHAK SÜREN DABAĞYAN-
40- SEHER KAYGISIZ-48961845780
41- SERPİL OKUMUŞ-46573925326
42- SEVİNÇ DAMBAZ-10379158790
43- ŞERİF ASLANTAŞ-70447129688
44- ŞULE SUBAŞI-39877688882
45- TEKİN TEZCAN-53401101296
46- TÜLAY ÖZAY-49570823794
47- YASEMİN GÜNGÖRMEZ-18110208674
48- ZEKİ YANCI-50233120556
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1- a) Davacı kurum tarafından Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, Karaağaç Mah. 2690 parsel sayılı davalılar Abdulhamit ŞAHİN, Akile TOSUN, Ali BİRTAN ALTAN, Arif TEZCAN, Asiye KAPLAN, Ayşe ERKOVAN,Bülent Şenol AKSOY, Cevat ŞAHİN, Ebru KARAHAN, Ehdinur KAYA, Elif ASAN,Emine AKALAN, Erdal FIRTIN, Ergül KAYA,Ersin DAMBAZ, Eşref KAYNAKÇIOĞLU, Etem TEZCAN, Fahirzade KAYA, Fatma ÇILDIR, Fatma KOÇ, Gülinaz ALTAŞ, Gülten ÖZDEMİR, Halise AKSOY, Hüsniye KALAYCIOĞLU, İbrahim DAMBAZ, İsmail DAMBAZ, Kader İLKILIÇ, Kübra ASLANTAŞ, Mehmet KARAMAN, Metin TEZCAN, Mitat TUTAR, Mustafa ÇILDIR, Müşerref TARAKÇI, Nuray İLKILIÇ, Nurcihan TEZCAN, Nurettin MACİT, Ömer KAYA, Rasim NAKKAŞÇIOĞLU, Sahak SÜREN DABAĞYAN, Seher KAYGISIZ, Serpil OKUMUŞ, SEVİNÇ DAMBAZ, Şerif ASLANTA, Şule SUBAŞI, Tekin TEZCAN, Tülay ÖZAY, Yasemin GÜNGÖRMEZ, Zeki YANCI 'ın malik olduğu taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildiği,
2-2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik 14. maddesince öngörülen 30 günlük süre içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
3-Bu davalarda husumeti davacı T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 'ne yöneltmesi gerektiği,
4-İdari yargıda iptal davası açılması halinde dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının belgelendirmemesi halinde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malı kamulaştırma yapan T.C.DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tescil edileceği,
5- Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank Çerkezköy Şubesi'ne taşınmaz maliki adına açılacak hesaba yatırılacağı,
6- Davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 01/11/2024
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