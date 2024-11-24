T.C. HATAY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2014/1294-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 19/09/2024 tarih, 2014/1294 esas ve 2024/431 karar sayılı ilamı ile sanık Abdullah Dandach hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan zamanaşımı sebebiyle düşmesine karar verildiği, verilen kararın sanığın adreslerinde bulunamaması ve yeni adresinin tespit edilememesi nedeni ile kendisine tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün sanığın yokluğunda Cumhuriyet Savcısı huzurunda kararın ilanen tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere, CMK'nın 273.maddesi gereğince iki hafta içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere İSTİNAF YASA YOLU açık olmak üzere ilanen tebliğ olunur.