T.C. HATAY

7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.72929005-2018/24-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Mahkememizin 21/01/2021 tarih, 2018/24 esas ve 2021/81 karar sayılı ilamı ile Sanık Coşkun SERTEL hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan 3 YIL 9 AY HAPİS ve160 TL ADLİ PARA CEZASI(2 KEZ) , Sanık Meryem YILMAZ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan 3 Yıl 9 Ay HAPİS ve 160 TL ADLİ PARA CEZASI(2 KEZ), Sanık Meryem YILMAZ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 6 YIL HAPİS (2 KEZ), Sanık Murat KARATAŞ hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonunda"Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 6 YIL HAPİS (2 KEZ), " Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" suçundan 3 YIL 9 AY HAPİS ve 160 TL ADLİ PARA CEZASI(2 KEZ), Sanık Coşkun SERTEL hakkında "Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan BERAAT karar verildiği, verilen kararın mağdurlar CHGUIRANE SABIRA ve ED DAYMI MARYAM'a bildirdikleri adreslerin yetersiz olması ve yapılan adres araştırması sonucu tebligata yarar açık adresi tespit edilememesi nedeniyle tebliğ edilemediği anlaşılmakla,

İş bu hüküm özünün ilanen tebliğinden itibaren CMK' nun 273. maddesi gereğince 7 gün içerisinde mahkememize veya başka bir yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bizzat başvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilerek Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF YASA YOLU'nun açık olduğu, karara karşı kanun yollarına başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.