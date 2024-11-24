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T.C. HATAY İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/340 Esas

DAVALI : ESKORT KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı Hatice Uğurlu tarafından iş bu dava ile davalı ESKORT KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ 15/10/2012 -06/02/2023 bünyesinde tarihleri arasında davalı şirkette kesintisiz çalışığını, bu çalışmalarından ötürü kıdem tazminatı 100 TL, ihbar tazminatı 100 TL, 100 TL fazla mesai, 100 TL UBGT, 100 TL Agi, 100 TL yıllık izin ve 100 TL ücret alacağının davalı şirketten alınarak davacıya verilmesini talep etmiştir. Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 20/03/2025 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.