T.C. IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/394 Esas 13/11/2024

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında yapılan yargılama gereğince;Davacı kurumun mahkememize açmış olduğu dava dilekçesinde; Iğdır İli Karakoyunlu İlçesi Ergenekon Mah. 111 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 534,45 m² kısım üzerindeki mütemmim cüz ve teferruatlarının kamulaştırma bedelinin tespiti ile mahkemece belirlenecek hak sahiplerine peşin ödenmesi kaydıyla tüm takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılması suretiyle tüm takyidatlardan ari olarak idareleri adına tescilini, yol alarak terkini talep edildiği, mahkememizce bilirkişiler eşliğinde 29/01/2024 tarihinde keşif icra edilmiştir. Bilirkişi heyetinin mahkememize sunmuş oldukları raporda özetle; kamulaştırılan 593,83 m² alan için toplamda 261.380,21 TL tespit edildiği, bu tespit edilen miktarın taşınmaz maliklerinde Selçuk Argın için 130.690,11 TL,Cumhuriyet Doğru için 26.138,02 TL,Fatma Ballı için 26.138,02 TL,Hacer Toktamışlı için 26.138,02 TL,Hanım Bağcı için 26.138,02 TL,Karayolları Genel Müdürlüğü için 26.138,02 TL olarak tespit edilmiştir. Davalı MURAT BALLI'nın (Oruç ve Fatma'dan olma 20/11/1977 Karakoyunlu doğumlu, TCNO:156******52) yapılan tüm araştırmalara rağmen adresi bulunamadığından bilirkişi raporunun 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup davalı Murat Ballı'ya bilirkişi raporunun ve dava dilekçesinin tebliği ile HMK 281. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmedikleri taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacakları hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.