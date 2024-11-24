T.C. KIZILTEPE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1082 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Mardin ili, Kızıltepe İlçesi, İkizler Mah. 139 ada 1 parsel sayılı taşınmaz.

ADA NO : 139

PARSEL NO : 1

YÜZÖLÇÜMÜ : 23,58 m2 kamulaştırılan alan(pilon yeri) ve 3208,90 m2 irtifak alanı.

DAVALI MALİKLERİN ADI VE SOYADI : ABDURRAHMAN ERTAŞ, ALİ OLGUN, HAMDULLAH AYDOĞAN, MEHMET ALİ ERTAŞ, İHSAN ERTAŞ, İBRAHİM ERTAŞ, ORHAN VELİ ERTAŞ, SÜLEYMAN ERTAŞ, MAZLUM ERTAŞ, SÜLEYMAN KARAASLAN, ABDULAZİZ İNCİ, HASAN ERTAŞ, MEHMET ERTAŞ, HAMİT BOZYEL, ABDURRAHİM KILIÇ, BEDİR ERTAŞ, YASEMİN BÜYÜK, NAZLI CEYLAN BÜYÜK, NİSA GÜL BÜYÜK,MUHAMMED YASİN BÜYÜK,İBRAHİM HALİL BÜYÜK, AYETULLAH BÜYÜK, ALİ ERTAŞ, ABDULVAHAP DİDİN ve FATMA ERTAŞ.

DİĞER DAVALI : İKİZLER KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/1082 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.