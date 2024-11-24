T.C.KULA

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/311 Esas 20/11/2024

KULA SULH HUKUK MAHKEMESİ

2024/311 ESAS

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle; Davacı , İSTANBUL VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , ALİ NACİ YILMAZ, CAN YILMAZ, CEM YILMAZ, DEVRİM YILMAZ'ın Manisa ili Kula ilçesi Encekler Mahallesi Karakuz Mevkii 332 ada 12 parsel sayılı taşınmazda hissedar durumda oldukları, davalı Cem YILMAZ hakkında borcu nedeniyle Salihli İcra Müdürlüğünce ilamsız takip başlatıldığı, Salihli İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2024/94 Esas 2024/92 Karar sayılı kararı ile ortaklığın giderilmesi davası açılması için yetki verildiğini, dava konusu taşınmazlar üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiş, davalı Ali Naci YILMAZ'ın muhdesat iddiası bulunmuş olup, davalılardan Cem YILMAZ'a tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilememesi ve çıkartılan tebligatların iade gelmesi nedeni ile davalı Cem YILMAZ adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla, duruşma tarihi olan 15/01/2025 günü saat: 09:22'de duruşma yapılacak olup "Sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca davalı Ali Naci YILMAZ'ın Manisa İli Kula İlçesi Encekler Mahallesi Karakuz Mevkii 332 ada 12 parsel sayılı taşınmaz içerisinde 15 yaşında 270 zeytin ağacı, 6 tane ceviz ağacı, 3 badem ağacı ve taşınmaz etrafındaki demir ve tel örgülere ilişkin muhdesat iddiası konusunda yazılı dilekçe vermeniz veya duruşmaya gelip beyanda bulunmanız, yazılı beyanda bulunmadığınız veya duruşmaya gelmediğiniz takdirde muhtesat iddiasını kabul etmediğiniz,iş bu ilan bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelinde 50 bin altı ulusal gazetelerden birinde ve genel internet haber sitesinde ilan edilerek ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi ve muhtesad talebinin tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN TEBLİĞ olunur.