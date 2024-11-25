T.C. YATAĞAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/160

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından mahkememizin; 2024/160 Esas sayılı dosyasından davalı Süzan Yöntem aleyhine, Muğla ili Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi 236 ada 44 parsel sayılı, 14.893,85 m2 yüzölçümlü taşınmazın 151,79 m2 lik kısmının,Davacı kurumun yetki, görev ve sorumluluğunda bulunan yol ağı içerisinde kalması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nin 02/11/2023 tarih ve 352 sayılı kararı gereğince kamulaştırılmasına karar verildiğini, taşınmazın kamulaştırma bedelinin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereğince tespitine, bedelinin davalıya ödenmesi suretiyle kamulaştırılan taşınmaz kısmının MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla;

Mahkememizce belirlenecek kamulaştırma bedeli Yatağan Ziraat Bankası Şubesine yatırılacak olup, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi, hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedellerinin zilyetlere ödenmesine karar verileceği, 2942 Sayılı Yasanın 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.01/11/2024

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