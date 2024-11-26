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Giriş Tarihi: 27.11.2024 00:00

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Güngören Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Güngören Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana.V. Kodu Ana V. Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Kesinleşe Gecikme Zammı Ceza Toplamı Toplam Borç
1630063561 37000886136 ERDAL BENK CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. Kapı No:7A Daire No:A Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201910201910 0015 0015 2022042066JDk0000002 2022042014JEW0000052 415.884,56 415.884,56
1630063561 37000886136 ERDAL BENK CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. Kapı No:7A Daire No:A Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201801201812 0010 0010 2022042066JDk0000002 2022042014JEW0000038 198.478,75 198.478,75
1630063561 37000886136 ERDAL BENK CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. Kapı No:7A Daire No:A Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201812201812 0015 0015 2022042066JDk0000002 2022042014JEW0000044 100.224,00 100.224,00
2970435325 12623772752 ULAŞ DİLMAÇ GÖRÜŞLÜ KÖYÜ 0 Kapı No:0 Daire No:0 Tel: 65400 ERCİŞ VAN 201801201812 0010 0010 2024032266JDl0000002 2024032214JEX0000021 87.500,05 87.500,05
1861121395 26708078660 MUHAMMET BOZTOPRAK ADEM YAVUZ MAH. ŞEHIT MEHMET SEZAI BASAKCI SK.No:2 /7 GEBZE KOCAELİ 201911201911 0015 0015 2023122966JDk0000003 2023122914JEW0000108 79.746,98 79.746,98
2550246652 30449349590 RIZA ÇİFTÇİ ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201701201712 0001 0001 2019090266JDl0000555 2019081614JEX0001130 77.700,55 77.700,55
7880080465 14459171068 ŞEVKET SÜRÜCÜ KARŞIYAKA MAH. ŞEHİT PİLOT ÜST. İSMAİL DÜZ CAD. No:36 ÇAMOLUK GİRESUN 201612201612 0015 0015 2024041966JDq0000005 2024041914JEc0000071 57.240,26 57.240,26
0640205089 54307074370 CEM ALTINTAÇ AYVANSARAY MAH. BEKAR ODALARI SK. Kapı No:34 Daire No:1 Tel: FATİH İSTANBUL 201905201905 0015 0015 2024021966JDj0000009 2024021914JEV0000184 50.608,90 50.608,90
1620680131 36652790716 FİKRET BEKTAŞ ATAKÖY 2-5-6. KISIM M. NERGİS YOLU SK. ATAKÖY 5. KISIM C/10 No:3/5 BAKIRKÖY İSTANBUL 201801201812 0010 0010 2024032266JDk0000002 2024032214JEW0000021 43.750,03 43.750,03
5320374116 11978306858 İSMAİL KAYA YENİBOSNA MERKEZ MAH. YILDIZTEPE SK. No:16/4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 201801201812 0010 0010 2024010566JDo0000003 2024010514JEa0000049 40.279,53 40.279,53
7370305736 73747013596 MİNNET SAĞIR AKPINAR MAH. ARIZLI TOKİ KONT 6.ADA B19 BLOK No:29 B D:12 İZMİT KOCAELİ 201601201612 4315 4315 2024010466JDq0000008 2024010414JEc0000138 34.205,97 34.205,97
1820323272 44791887648 YUSUF BOZ FATİH MAH. 923. SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2024021466JDk0000004 2024021414JEW0000040 32.013,56 32.013,56
7890182000 11342263978 SELÇUK ŞAHBAZ HAZNEDAR MAH. PANAYIR SK. Kapı No:10 Daire No:15 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201601201612 0010 0010 2024052466JDq0000006 2024052414JEc0000094 30.656,91 30.656,91
7890182000 11342263978 SELÇUK ŞAHBAZ HAZNEDAR MAH. PANAYIR SK. Kapı No:10 Daire No:15 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL 201601201612 4310 4310 2024052466JDq0000006 2024052414JEc0000087 30.325,96 30.325,96
1820323272 44791887648 YUSUF BOZ FATİH MAH. 923. SK. Kapı No:4 Daire No:1 Tel: ESENYURT İSTANBUL 201601201612 4318 4318 2024021466JDk0000004 2024021414JEW0000041 28.802,56 28.802,56
6220589610 50803698942 GÖKHAN MOLLAOĞLU UL. FİELDORFA 12 LOK 39 03-984 VARŞOVA / POLONYA CUMHURİYETİ YABANCI ÜLKE 201801201812 0010 0010 2022041966JDp0000012 2022041914JEb0000200 28.757,16 28.757,16
1080048833 11913008632 AYDIN AYAS YILDIZTEPE MAH. ŞEHİT YILMAZ KAAN CAD. No:1 Daire No:12 BAĞCILAR İSTANBUL 201810201812 0003 0003 2024021966JDk0000005 2024021914JEW0000071 22.805,51 22.805,51
5560002345 47245338680 MEHMET KINALI BAŞAKŞEHİR MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. No:18J/17 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 201801201812 0010 0010 2023100266JDo0000005 2023100214JEa0000063 22.628,85 22.628,85
1080048833 11913008632 AYDIN AYAS YILDIZTEPE MAH. ŞEHİT YILMAZ KAAN CAD. No:1 Daire No:12 BAĞCILAR İSTANBUL 201901201903 0003 0003 2024021966JDk0000005 2024021914JEW0000074 22.493,42 22.493,42
7880080465 14459171068 ŞEVKET SÜRÜCÜ KARŞIYAKA MAH. ŞEHİT PİLOT ÜST. İSMAİL DÜZ CAD. No:36 ÇAMOLUK GİRESUN 201707201707 0015 0015 2024041966JDq0000005 2024041914JEc0000064 17.967,89 17.967,89
1630063561 37000886136 ERDAL BENK CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. Kapı No:7A Daire No:A Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201804201806 0033 1086 2022042066JDk0000002 2022042014JEW0000043 17.904,27 17.904,27
7880080465 14459171068 ŞEVKET SÜRÜCÜ KARŞIYAKA MAH. ŞEHİT PİLOT ÜST. İSMAİL DÜZ CAD. No:36 ÇAMOLUK GİRESUN 201905201905 0015 0015 2024042966JDq0000003 2024042914JEc0000053 17.851,05 17.851,05
2550246652 30449349590 RIZA ÇİFTÇİ ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201701201712 0001 3080 2019090266JDl0000555 2019081614JEX0001130 349.652,48 349.652,48
2550246652 30449349590 RIZA ÇİFTÇİ ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201710201712 0032 3080 2019090266JDl0000555 2019081614JEX0001126 165.954,65 165.954,65
2550246652 30449349590 RIZA ÇİFTÇİ ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201707201709 0032 3080 2019090266JDl0000555 2019081614JEX0001151 76.295,70 76.295,70
2550246652 30449349590 RIZA ÇİFTÇİ ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201712201712 0015 3080 2019090266JDl0000555 2019081614JEX0001136 37.158,21 37.158,21
2550246652 30449349590 RIZA ÇİFTÇİ ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201708201708 0015 3080 2019090266JDl0000555 2019081614JEX0001155 37.150,25 37.150,25
2550246652 30449349590 RIZA ÇİFTÇİ ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201711201711 0015 3080 2019090266JDl0000555 2019081614JEX0001131 27.838,76 27.838,76
2550246652 30449349590 RIZA ÇİFTÇİ ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201710201710 0015 3080 2019090266JDl0000555 2019081614JEX0001121 26.658,45 26.658,45
1630063561 37000886136 ERDAL BENK CENGİZ TOPEL MAH. 67040. SK. Kapı No:7A Daire No:A Tel: ŞAHİNBEY GAZİANTEP 201801201803 0033 3080 2022042066JDk0000002 2022042014JEW0000039 19.400,11 19.400,11
2550246652 30449349590 RIZA ÇİFTÇİ ZÜBEYDE HANIM MAH. 1281. SK. Kapı No:44/1 Daire No:1 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL 201709201709 0015 3080 2019090266JDl0000555 2019081614JEX0001159 17.724,06 17.724,06
8750364083 23125219836 RECEP TÜRE Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL 201701201712 0010 1084 2024080266jdr0000002 2024080214jed0000011 20.097,46 0,01 20.097,46
8750364083 23125219836 RECEP TÜRE Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL 201701201712 0010 3080 2024080266jdr0000002 2024080214jed0000011 223.305,12 223.305,12
8750364083 23125219836 RECEP TÜRE Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL 201701201712 0010 10 2024080266jdr0000002 2024080214jed0000011 74.435,04 0,00 74.435,04
8750364083 23125219836 RECEP TÜRE Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL 201706201706 0015 3080 2024080266jdr0000002 2024080214jed0000009 23.923,32 23.923,32
8750364083 23125219836 RECEP TÜRE Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL 201710201712 0033 3080 2024080266jdr0000002 2024080214jed0000012 87.684,87 87.684,87
8750364083 23125219836 RECEP TÜRE Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL 201711201711 0015 3080 2024080266jdr0000002 2024080214jed0000013 35.871,09 35.871,09
8750364083 23125219836 RECEP TÜRE Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL 201704201706 0033 3080 2024080266jdr0000002 2024080214jed0000008 26.581,47 26.581,47
8750364083 23125219836 RECEP TÜRE Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL 201708201708 0015 3080 2024080266jdr0000002 2024080214jed0000005 32.123,76 32.123,76
8750364083 23125219836 RECEP TÜRE Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL 201709201709 0015 3080 2024080266jdr0000002 2024080214jed0000002 44.983,86 44.983,86
8750364083 23125219836 RECEP TÜRE Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL 201707201707 0015 3080 2024080266jdr0000002 2024080214jed0000006 28.201,47 28.201,47
8750364083 23125219836 RECEP TÜRE Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL 201707201709 0033 3080 2024080266jdr0000002 2024080214jed0000004 117.010,11 117.010,11
8750364083 23125219836 RECEP TÜRE Halkalı Merkez Mah Özgün Sk.No:19/1 Küçükçekmece İSTANBUL 201710201710 0015 3080 2024080266jdr0000002 2024080214jed0000003 35.871,09 35.871,09

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02129126

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İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
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