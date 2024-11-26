Giriş Tarihi: 27.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 00:16
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T.C. AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/662 Esas21/10/2024
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği yazılı gaipliğine karar verilmesi istenen Bülent İşçi'nin yaşayıp, yaşamadığı, yaşıyor ise nerede olduğu hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21/10/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 26845583270ADI SOYADI : BÜLENT İŞÇİ
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : MEVLÜDE
DOĞUM TARİHİ : 24/05/1974
DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR
İKAMETGAH ADRESİ : Yılmazlar Mah. Çayla Sk. No:11 İç Kapı No:2Turgutlu/ MANİSA
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Adres : AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Ayşe TATLISUMAK Zabıt Katibi
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02111244