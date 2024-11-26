İ L A N

T.C. AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/662 Esas21/10/2024

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği yazılı gaipliğine karar verilmesi istenen Bülent İşçi'nin yaşayıp, yaşamadığı, yaşıyor ise nerede olduğu hakkında bilgisi olanların 6 ay içerisinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 21/10/2024 GAİP TC KİMLİK NO : 26845583270ADI SOYADI : BÜLENT İŞÇİ

BABA ADI : HÜSEYİN

ANA ADI : MEVLÜDE

DOĞUM TARİHİ : 24/05/1974

DOĞUM YERİ : DİYARBAKIR

İKAMETGAH ADRESİ : Yılmazlar Mah. Çayla Sk. No:11 İç Kapı No:2Turgutlu/ MANİSA

___________________________________________________________________________

Adres : AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Ayşe TATLISUMAK Zabıt Katibi