T.C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2019/223 Esas

KARAR NO : 2024/370

HAKİM : Nezahat ULUCA 179550

KATİP : Aslı DARCAN 188143

DAVACILAR : 1- EMİNE ÖZTÜRK - 19115339462

2- ZEKİYE SUCUOĞLU - 48928345452

VEKİLİ : Av. İBRAHİM BAŞÇI -

DAVALILAR : ABDULLAH KALAYCI -20537292044

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın giderilmesi davasında verilen gerekçeli karar uyarınca ;

"Talebin Kısmen Kabulu ile;

İstanbul ili, Esenler ilçesi,Esenler Mah.80 ada 4 parselde kayıtlı 113 m2 alanlı arsa nitelikli taşınmaz ve üzerindeki muhdesatta ve

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Sütlüce Mah. 3209 ada 3 parselde kayıtlı1. Normal Kat 3 bağımsız bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmazda ortaklığın satış suretiyle giderilmesine, satıştan elde edilecek bedelin tapu ve veraset ilamı oranında dağıtım yapılmasına

Muris adına kayıtlı Kastamonu ili, Bozkurt ilçesi, 176 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz yönünden açılan davanın esas yönünden inceleme yapılamadığından REDDİNE,

Satış bedeli üzerinde % 0,11.38 ilam harcının taraflardan hisseleri oranında tahsiline,

Davacı tarafından yapılan 6.483.73 TL yargılama giderinin paydaşlardan tapudaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında aidiyetine,

Davacılar kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca tarifedeki 17.400,00 TL maktu vekalet ücretinin davalılardan veraset ilamındaki payı oranında tahsili ile davacı tarafa verilmesine, davacı tarafın payına isabet eden miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

Davalı Hüseyin Kalaycı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca tarifedeki 17.400,00 TL maktu vekalet ücretinin davacılardan ve diğer davalılardan veraset ilamındaki payı oranında tahsili ile davalı tarafa verilmesine, davalı tarafın payına isabet eden miktarın kendi üzerinde bırakılmasına,

Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu'na gönderilmesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Mahkememize veya ulaşılabilecek herhangi bir Sulh Hukuk Mahkemesine, istinaf harcı yatırılmak suretiyle verilecek bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibi aracılığı ile sözlü beyanı tutanak haline getirilmek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." HMK 122 mad uyarınca tebliğden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap ve delillerinizi yazılı olarak ibraz etmeniz, HMK 139 mad uyarınca sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ve HMK 147/2 Mad gereğince yazılı cevap verilmediği takdirde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu gerekçeli karar tebliği geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 12/11/2024

Adres: BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin :Zabıt Katibi