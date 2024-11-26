T.C.

BODRUM

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2024/5 Tereke Satış 11.11.2024

TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLÂN

MAHKEMESİ: Bodrum 3.Sulh Hukuk Mahkemesinin 24.05.2024 gün, 2022/29 Tereke Esas 2024/11 Tereke Karar sayılı Terekenin İflâs Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar MİRAS BIRAKAN: HÜSEYİN KARAKUŞ (TC Kimlik No:37558974828, Mustafa ve Emine oğlu, Milas-18.06.1970 dğ.lu,)

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır. İİK'nun 166. maddesi gereğince ilân ve tebliğ olunur.