T.C.

GAZİANTEP

14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Gaziantep14. Asliye Ceza Mahkemesince ; Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinin2020/1696 E. 2024/412 K. sayılı ilamıyla,Muhammed ve Semira oğlu, 1992 SURİYE doğumlu ABDULKERİM SARRAC hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir.

Gerekçeli kararın ve taraflarca sunulan istinaf/temyiz dilekçelerinin sanık ABDULKERİM SARRAC ve malen sorumlu MUHAMMED SARRAC'ın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 Sayılı Yasanın 28/1 Maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMUK'un 291. Maddesi gereğince takip edilen 7güniçerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile itiraz/istinaf/temyiz incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, itiraz/istinaf/temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı, veyahut mevcut itiraz/istinaf/temyiz dilekçeleri doğrultusunda işlem yapılacağı hususları TEBLİĞ VE İLAN OLUNUR.