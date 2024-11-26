İLAN

T.C. HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/8 Esas

DAVACI: : 1-İRFAN BEKÇİBAŞI

DAVALI : MEHMET EMİN GÜRSES

Davacı vekilinin dava dilekçesinde özetle: Sakarya İli Hendek İlçesi Kargalı yeni Mahallesi 119 Ada 2 Nolu Parsel sayılı taşınmazın, ortaklığın giderilmesi davasına konu parsellerden bir tanesi olduğunu, taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı betonarme evin müştemilatının müvekkili tarafından yapıldığını kullanıldığını ortaklığın giderilmesi davasında müvekkilinin, bu taşınmaz üzerinde bulunan ev ve eklentileri ile ağaçlar nedeniyle mülkiyet iddiasında bulunduğunu ancak 90 üzeri hissedar bulunmakta olup müvekkilin bu iddiasının mahkeme kararıyla ortaya konulması gerektiğinden iş bu davayı açtığını aidiyetinin müvekkile ait olduğunun tespitine, yargılama giderleri ile kanuni vekalet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesi talep edilmiş olup mahkememizce dava dilekçesi tarafınıza tebliğ edilemediğinden; dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliği ile 6100 sayılı HMK'nın 122. ve 127. maddeleri gereği dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde 6100 sayılı HMK'nın 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçe ile davaya cevaplarını, usulü itirazlarını ve delillerini, mahkemeye ibraz edebileceği, davalının 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse 6100 sayılı HMK'nın 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağı, yasal cevap süresi içinde davaya cevap vermediği ve herhangi bir delil de bildirmediği takdirde ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesinin ve ön inceleme duruşmasından sonra tanıklarının dinlenilmesi hususunda tanık listesi sunmasının mümkün olmadığı, ilanen tebliğden itibaren tarafına 2 haftalık süre verildiği hususu davalı Mehmet Emin Gürses'e İHTAR VE İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.