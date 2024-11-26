T.C. İSTANBUL 47. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/186 Esas

KARAR NO : 2023/814

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Tehdit, Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/12/2023 tarihli ilamı ile 106/1-1.cümle, 125/1, 265/1 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 1 YIL 3 AY HAPİS, 7 AY 15 GÜN HAPİS cezası ile cezalandırılan sanık Naim BARTINLI (Mustafa ve Saniye oğlu, 20/06/1978 İSTANBUL doğumlu, KASTAMONU, DEVREKANİ, Alınören mah/köy nüfusunda kayıtlı.TC Kimlik No:32266906666) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyan ile itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 vd. Maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 25.11.2024