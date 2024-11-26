Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 14:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 14:55

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, FATİH Mahalle/Köy, 1405 Ada, 7 Parsel, 30 Nolu Bağımsız BölümAdresi : Fatih Mahallesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi No:49Küçükçekmece / İSTANBULDosyada bulunan mevcut bilirkişi raporuna göre: "Satışa konu taşınmazın da yer aldığı ana bina; bodrum kat+ zemin kat+ 9 normal kat+ çatı kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olup, altı yıllık ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatları mevcut, onaylı mimari projesine göre zemin katında iki daire ile dört dükkan, normal katlarında dörder daire, 9.normal kat ve çatı katında dört adet dubleks daire olmak üzere 42 bağımsız bölümlüdür. 30 bağımsız bölüm numaralı daire, ana binanın 7.normal katında yer almakta olup, daire plan itibariyle antre, salon ve salona açık mutfak, iki oda, banyo- WC mahallerinden ibaret, 70m2 alana sahip, ıslak hacim zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfakta sabit tezgah ile ahşap mutfak dolapları, banyoda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, daire pencereleri PVC doğrama ve ısıcamlı, çelik giriş kapılı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcuttur. Satışa konu taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir." denilmiştir.İmar Durumu : Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 515758sayılı imar durum belgesine göre; Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi,1405 ada 7parselsayılıtaşınmaz, 15.10.2012, 19.05.2013, 18.05.2018, 22.03.2021, 19.06.2023 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli K.Çekmece Göl Civarı Revizyon Uygulama İmar Planında; K1 Konut Alanında kalmakta olup, plan notunun 2. maddesine haizdir. Plan notlarının 2.1 maddesi de şöyledir:"K1 ve K2 konut alanlarında; ayrık nizam yapılaşma uygulanacak olup, 21.06.1982 t.t. 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Uygulama İmar Planında öngörülen yapılaşma hükümlerine göre 1. bodrum kat da dahil olmak üzere hesaplanacak emsal hakkının aşılmaması kaydıyla mimari avan proje doğrultusunda maks h= 15 kat olarak uygulama yapılacaktır. 21.06.1982 t.t. li 1/1000 ölçekli planda yapılaşma değeri tespit edilemeyen parsellerde E:1.50 değeri esas alınacaktır. Parsellerin 21.06.1982 t.t.' li 1/1000 ölçekli planda verilen iskan edilebilir inşaat alanlarının hesabında bodrum kat alanı zemin kat konturları esas alınarak, çatıarası piyesi alanları ise normal kat alanının %50'si esas alınarak hesaba dahil edilecektir." denilmekte olup, söz konusu parsel 21.06.1982 -19.11.1986 - 15.01.1987 t.t.' li 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Uygulama İmar Planında, Ayrık Nizam 6 Kat (A-6) yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.Kıymeti : 3.500.000,00 TLKDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

25/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.