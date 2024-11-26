Giriş Tarihi: 27.11.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 00:42
T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/773 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü'nün davaya konu Samsun İli, Tekkeköy İlçesi,
Tekkeköy Mahallesi, 1716ada, 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalı Eti Bakır Anonim Şirketi ile uzlaşma sağlanamadığından;
Mahkememize 2024/773 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.
Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Adliyesi Şube Müdürlüğüne davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.
Davanın duruşması 26/12/2024 günü saat 10:40'ye bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.12/11/2024
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