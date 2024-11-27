İ L A N

T.C. BÜNYAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/523 Esas

Konu : Gaiplik ilanı

Davacı Hafize Geyik tarafından hasımsız olarak açılan gaiplik davasını mahkememizde yapılan yargılamasında verilen ara kararınca; Gaip olduğu iddia edilen Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Elbaşı Mah. Cilt:40, Hane No:53 BSN: 17'de nüfusa kayıtlı Yunus ve Hayriye oğlu, 10/06/1941 Bünyan doğumlu 49474113328 TC kimlik numaralı Yüksel Akcan'ın gaipliği hakkında bilgisi ve görgüsü olanların 6 ay içinde mahkememizin 2024/523 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri veya bu süre içerisinde gaibin mahkememize müracat etmesi ilanen tebliğ olunur. 17/09/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02130048