T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/146 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:04

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:14

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:14

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:24

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:24Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:24

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:34

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:34

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:44

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:54

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:54

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:54

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:04

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:04

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:14

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:14

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:24

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:24

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:24

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:34

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:34

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:34

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:44

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:44

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:54

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:54

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:54

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 12:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 12:04

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 12:04

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 12:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 12:14

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 12:14

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 12:24

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 12:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 12:24

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 12:24

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:30

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 13:30

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 13:40

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 13:50

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:01

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 14:11

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:11

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:21

Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 14:21

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:21

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2229 Ada 104 ParselYüzölçümü : 414,31 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 393.594,50 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2224 Ada 387 ParselYüzölçümü : 308,72 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 401.336,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2225 Ada 139 ParselYüzölçümü : 481,55 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 433.395,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2170 Ada 99 ParselYüzölçümü : 731,47 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 548.602,50 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2225 Ada 78 ParselYüzölçümü : 704,54 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 774.994,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2224 Ada 445 ParselYüzölçümü : 648,30 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 777.960,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2231 Ada 167 ParselYüzölçümü : 1.041,17 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 1.145.287,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2194 Ada 103 ParselYüzölçümü : 883,85 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 1.149.005,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2362 Ada 8 ParselYüzölçümü : 1.212,83 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 2.183.094,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2231 Ada 87 ParselYüzölçümü : 2.787,22 m2İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 2.229.776,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2229 Ada 133 ParselYüzölçümü : 2.879,98 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 2.303.984,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2225 Ada 81 ParselYüzölçümü : 3.038,76 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 2.431.008,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2231 Ada 22 ParselYüzölçümü : 3.592,47 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 2.694.352,50 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2224 Ada 147 ParselYüzölçümü : 3.586,73 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 2.869.384,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2224 Ada 404 ParselYüzölçümü : 2.073,94 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 3.318.304,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2223 Ada 30 ParselYüzölçümü : 3.053,01 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 3.358.311,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2223 Ada 69 ParselYüzölçümü : 2.848,53 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 3.845.515,50 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2224 Ada 124 ParselYüzölçümü : 2.868,79 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 4.303.185,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2170 Ada 28 ParselYüzölçümü : 8.054,54 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 4.832.724,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2231 Ada 199 ParselYüzölçümü : 3.676,40 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 5.514.600,00 TL KDV Oranı : %10Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2187 Ada 12 ParselYüzölçümü : 4.486,74 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcutKıymeti : 6.730.110,00 TL KDV Oranı : %10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02130054