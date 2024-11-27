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Giriş Tarihi: 28.11.2024 00:00

T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/146 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/146 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2229 Ada 104 Parsel
Yüzölçümü : 414,31 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 393.594,50 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:04
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:04
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:04
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2224 Ada 387 Parsel
Yüzölçümü : 308,72 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 401.336,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:14
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:14
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:14
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2225 Ada 139 Parsel
Yüzölçümü : 481,55 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 433.395,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:24
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:24
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:24Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:24
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2170 Ada 99 Parsel
Yüzölçümü : 731,47 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 548.602,50 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:34
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:34
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:34
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:34
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2225 Ada 78 Parsel
Yüzölçümü : 704,54 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 774.994,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:44
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:44
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2224 Ada 445 Parsel
Yüzölçümü : 648,30 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 777.960,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 10:54
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:54
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 10:54
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 10:54
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2231 Ada 167 Parsel
Yüzölçümü : 1.041,17 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.145.287,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:04
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:04
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:04
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2194 Ada 103 Parsel
Yüzölçümü : 883,85 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 1.149.005,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:14
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:14
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:14
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesi, 2362 Ada 8 Parsel
Yüzölçümü : 1.212,83 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 2.183.094,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:24
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:24
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:24
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:24
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2231 Ada 87 Parsel
Yüzölçümü : 2.787,22 m2İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 2.229.776,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:34
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:34
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:34
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:34
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2229 Ada 133 Parsel
Yüzölçümü : 2.879,98 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 2.303.984,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:44
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:44
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2225 Ada 81 Parsel
Yüzölçümü : 3.038,76 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 2.431.008,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 11:54
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:54
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 11:54
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 11:54
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2231 Ada 22 Parsel
Yüzölçümü : 3.592,47 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 2.694.352,50 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 12:04
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 12:04
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 12:04
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 12:04
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2224 Ada 147 Parsel
Yüzölçümü : 3.586,73 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 2.869.384,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 12:14
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 12:14
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 12:14
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 12:14
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2224 Ada 404 Parsel
Yüzölçümü : 2.073,94 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 3.318.304,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 12:24
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 12:24
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 12:24
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 12:24
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2223 Ada 30 Parsel
Yüzölçümü : 3.053,01 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 3.358.311,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:30
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 13:30
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2223 Ada 69 Parsel
Yüzölçümü : 2.848,53 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 3.845.515,50 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 13:40
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2224 Ada 124 Parsel
Yüzölçümü : 2.868,79 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 4.303.185,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 13:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 13:50
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 13:50
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2170 Ada 28 Parsel
Yüzölçümü : 8.054,54 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 4.832.724,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:01
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2231 Ada 199 Parsel
Yüzölçümü : 3.676,40 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 5.514.600,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 14:11
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:11
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Kayrancık Mahallesi, 2187 Ada 12 Parsel
Yüzölçümü : 4.486,74 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 6.730.110,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 14:21
Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 14:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2025 - 14:21
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2025 - 14:21

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02130054

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T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
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