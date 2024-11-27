T.C.

YERKÖY

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/46 Ort. Gid. Satış 26/11/2024

Konu : Bilirkişi Raporu İlan

İLAN

HİSSEDAR:MEHMET TURAN -21605735166 TC Kimlik Nolu, Hasan ve Solmaz'dan olma, 16/10/1988 doğumlu. Yozgat İli Yerköy İlçesi Kahya Mah/köy nüfusunda kayıtlı.,

Yerköy Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/798 Esas, 2024/541 Karar sayılı ilamı uyarınca Yerköy (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğunun 2024/46 Ort. Gid. Satış sayılı dosyasında Kırşehir ili, Çiçekdağı ilçesi, Baraklı Köyü 138 ada 6 parsel sayılı, 1.320m², Kerpiç Ev, Ahır ve Arsası vasfındaki taşınmaz için 18/11/2024 tarihli fen bilirkişisi raporunda konumu belirtilmiş, 24/11/2024 tarihli İnşaat Mühendisi bilirkişi raporunda taşınmazın 906.000TL olduğu ve yapı bilgileri belirlenmiştir. 2 adet Bilirkişi Raporunun, ilan tarihinden itibaren rapora karşı yasal 7 günlük süre içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesine Kıymet Takdiri İtiraz Davası açabileceğiniz hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02129981