T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/127 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/127 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 108 Ada 32 Parsel

Yüzölçümü : 10.150 m2

Kıymeti : 203.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 13:30

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 211 Ada 13 Parsel

Yüzölçümü : 4.180,51 m2

Kıymeti : 2.090.555,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 13:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 13:40

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 211 Ada 23 Parsel

Yüzölçümü : 7.159,92 m2

Kıymeti : 4.325.952,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 13:50

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 124 Ada 33 Parsel

Yüzölçümü : 2.232,80 m2

Kıymeti : 223.280,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:00

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 108 Ada 33 Parsel

Yüzölçümü : 4.767,74 m2

Kıymeti : 95.354,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:10

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 1965 Parsel

Yüzölçümü : 17.363 m2

Kıymeti : 3.472.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Botaş Genel Müdürlüğü Adına Daimi İrtifak Hakkı vardır. 5403 Sayılı Kanun Kapsamında kısıtlıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:20

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 124 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 20.149,99 m2

Kıymeti : 604.499,70 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:30

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 143 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü : 645,64 m2

Kıymeti : 646.640,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:40

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 191 Ada 6 Parsel

Yüzölçümü : 506,29 m2

Kıymeti : 202.516,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2025 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2025 - 14:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.