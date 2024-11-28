Giriş Tarihi: 29.11.2024 00:00
T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/127 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/127 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 108 Ada 32 Parsel
Yüzölçümü : 10.150 m2
Kıymeti : 203.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 13:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 211 Ada 13 Parsel
Yüzölçümü : 4.180,51 m2
Kıymeti : 2.090.555,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:40
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 13:40
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 211 Ada 23 Parsel
Yüzölçümü : 7.159,92 m2
Kıymeti : 4.325.952,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 13:50
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 13:50
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 124 Ada 33 Parsel
Yüzölçümü : 2.232,80 m2
Kıymeti : 223.280,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:00
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 108 Ada 33 Parsel
Yüzölçümü : 4.767,74 m2
Kıymeti : 95.354,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:10
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:10
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 1965 Parsel
Yüzölçümü : 17.363 m2
Kıymeti : 3.472.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Botaş Genel Müdürlüğü Adına Daimi İrtifak Hakkı vardır. 5403 Sayılı Kanun Kapsamında kısıtlıdır.
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:20
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:20
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 124 Ada 9 Parsel
Yüzölçümü : 20.149,99 m2
Kıymeti : 604.499,70 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:30
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:30
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 143 Ada 1 Parsel
Yüzölçümü : 645,64 m2
Kıymeti : 646.640,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:40
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:40
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Sapmaz Köyü 191 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü : 506,29 m2
Kıymeti : 202.516,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 14:50
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2025 - 14:50
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02129715