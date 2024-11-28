T.C. İSTANBUL 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2018/542

KARAR NO : 2022/903

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/09/2022 tarihli ilamı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Beraatine karar verilen Ali ve Ayşe oğlu, 01/06/1985 Kadirli doğumlu MEHMET YILMAZYİĞİT tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, gerekçeli karar ve Katılan kurum vekiline ait 25/10/2022 tarihli istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve Katılan vekiline ait 25/10/2022 tarihli istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 27.11.2024