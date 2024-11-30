T.C. BAKIRKÖY 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/33

Karar No: 2024/248

İLAN

Özel Belgede Sahtecilik ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak suçlarından Naem ve Suad oğlu, 07.11.1998 Filistin doğumlu sanık JEHAD N JOUDA N M JOUDA hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonucunda 30.05.2024 tarih 2023/33 Esas 2024/248 Karar sayılı ilamı ile TCK.'nun 136/1, 62/1, 53 ve CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve TCK.'nun 207/1, 62/1, 53 ve CMK'nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA sanığın yokluğunda karar verilmiştir. Sanığın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunmadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 25.11.2024

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