T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2021/17 Esas

KARAR NO : 2024/381

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/02/2024 tarihli ilamı ile 20 TL ADLİ PARA, 6000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Abduljabar ve Joshah, 30/08/1974 doğumlu, HUSHAM ABDULJABAR ABBAS adresi tespit edilememiş ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde Mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği, İLAN OLUNUR. 26.11.2024

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