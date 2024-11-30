T.C. İSTANBUL 33. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2022/736 Esas

KARAR NO : 2024/676

Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suçundan TCK 265/1 maddesi gereğince 9 AY 10 GÜN HAPİS, Kamu Malına Zarar Verme suçundan 152/1-a maddesi gereğince 10 AY HAPİS, Mala Zarar Verme suçundan TCK 151/1 maddesi gereğince 6 ay 20 gün Hapis cezası ile cezalandırılan Ali ve Meryem oğlu, 1966 İran doğumlu, MECİT HAYDARİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE , BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, bu tarihten itibaren 2 HAFTA içinde mahkememize verecekleri dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak koşulu ile İstanbul Bölge Adliye mahkemesi nezdinde İSTİNAF YOLU açık olmak üzere , süresinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 29/11/2024

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