T.C. İSTANBUL 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2022/60 Esas

KARAR NO : 2024/124

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/04/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPİS ve TCK 53/1-a,d,e maddelerinden yoksun bırakılma cezası ile cezalandırılan Ahmed ve Ayşe kızı,10/04/1998 doğumlu, FATMA AMİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ,bir gazete ve bir internet haber sitesin ve ayrıca basın ilan kurumu ilan ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.11.2024

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