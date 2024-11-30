T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2023/424 08/11/2024

Konu : Gaiplik İlanı

Maliye Hazinesine İzafeten İstanbul Muhakemat Müdürlüğü ile Kayyım İstanbul Deftardarı arasında mahkememizde görülmekte olan gaipliğe karar verilmesi davası nedeniyle;

İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Altınşehir Mahallesi, 1 Pafta, 1 Parsel sayılı 101,47 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın maliki Artin oğlu Kabarit Cebeci'nin gaip olması nedeniyle, 5737 Sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca gaipliğine ve belirtilen hissenin davacı hazine adına tescili talep edilmiş olmakla; TMK'nın 33/2 maddesi uyarınca yukarıda belirtilen taşınmazın maliki Artin oğlu Kabarit Cebeci'nin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE KÜÇÜKÇEKMECE 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2023/424 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.08/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02132481