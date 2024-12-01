T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/499 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Ergani

MEVKİİ : Koyunalan Mahallesi

ADA-PARSEL NO : 196 ada 9 parsel (toplulaştırma öncesi 137 ada 7 parsel)

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 736,96 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Veysi BAYAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli ErganiVakıflar BankasıMerkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerineilişkin varsa delillerini ve savunmalarınıilandan itibaren 10gün içerisindemahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 28/01/2025 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur . 01/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02131151