Giriş Tarihi: 02.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 01:48
T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/503 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Ergani
MEVKİİ : Koyunalan Mahallesi
ADA-PARSEL NO : 203 ada 1 parsel (toplulaştırma öncesi 124 ada 8 parsel)
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 808,01 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Eyyüp GÜLEÇ
KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYEPETROLLERİ A.O.GENELMÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA
Yukarıda dosya numarası,taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapanidare aleyhine iptal veya adli yargıdamaddi hatalara karşı düzeltim davasıaçabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,
b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,
c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,
d) İşbu ilanın yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 28/01/2025 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur .01/11/2024
#ilan.gov.tr Basın No:ILN02131159