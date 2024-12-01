T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/503 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZINBULUNDUĞU YER : Ergani

MEVKİİ : Koyunalan Mahallesi

ADA-PARSEL NO : 203 ada 1 parsel (toplulaştırma öncesi 124 ada 8 parsel)

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 808,01 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Eyyüp GÜLEÇ

KAMULAŞTIRMAYI YAPANİDARENİN ADI : TÜRKİYEPETROLLERİ A.O.GENELMÜDÜRLÜĞÜ-ANKARA

Yukarıda dosya numarası,taşınmazın bulunduğu yer, parsel numarası, vasfı ve malikleri yazılan taşınmazların 2942Sayılı Yasa Hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

a) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapanidare aleyhine iptal veya adli yargıdamaddi hatalara karşı düzeltim davasıaçabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

b) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Ergani Vakıflar Bankası Merkez Şubesine yatırılacağı,

c) Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10gün içerisinde mahkemeye bildirmeleri,

d) İşbu ilanın yukarıda isimleri yazılı davalılara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7gün sonra tebliğ yerine geçeceği, dosyaların duruşma gününün 28/01/2025 günü olduğu, 2942 Sayılı Yasa'nın 10. maddesi uyarınca ilgililere ilan olunur .01/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02131159