T.C.GEBZE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2019/542 Esas

Konu : Basın İlan Kurumuna Yazılacak İlan

Davalı Alparslan Tuncay SAKALLI(T.C. Kimlik No:37966243202)'nın Mernis adresi bulunmadığı, başka bir adresinin tespit edilemediği, yurt dışı adresi de bulunmadığından Tebligat Kanunu'nun 31.maddesi ve HMK'nun 127.maddesine uygun olarak aşağıda ayrıntısı verilen işbu gerekçeli karar ilanın gazetede ilanından itibaren 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı HMK'nın ilgili maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

ESAS NO : 2019/542 Esas

KARAR NO: 2023/686

GEREKÇELİ KARAR:

DAVANIN KABULÜNE,

1- Koceli ili, Gebze ilçesi, Mustafapaşa Mah., 3058 ada; 2,3,4,5,6,7,8,12 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın aynen taksim sureti ile giderilmesi mümkün olmadığı anlaşıldığından üstündeki tüm muhdesatlarla birlikte ortaklığın bütün hak ve yükümlülükleri ile satış suretiyle giderilmesine,

-Taşınmazın satış bedelinin dosyada mevcut mirasçılık belgeleri ve tarafların tapu kaydında yer alan payları oranında paylaştırılmasına,

2-Satışın umuma açık ve açık artırma usulü biçimi ile yapılmasına,

3-Satış memuru olarak Gebze 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürünün atanmasına

4-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 ilam harcı alınmasına,

5-Davacılar kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davacılar vekiline 8.900,00 TL vekalet ücreti takdiri dosyada mevcut mirasçılık belgeleri ve tarafların tapu kaydında yer alan payları oranında davalılardan alınarak davacılara verilmesine,

6-Dahili davalı Mehmet Önder ÖZATAY kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davacılar vekiline 8.900,00 TL vekalet ücreti takdiri dosyada mevcut mirasçılık belgeleri ve tarafların tapu kaydında yer alan payları oranında taraflardan alınarak dahili davalıya verilmesine,

7-Dahili davalı Zeynep Saime ÖZKER ve Safinaz ÇOPUR kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davacılar vekiline 8.900,00 TL vekalet ücreti takdiri dosyada mevcut mirasçılık belgeleri ve tarafların tapu kaydında yer alan payları oranında taraflardan alınarak dahili davalılara verilmesine,

8-Dahili davalı Ebru ALTUNOK ve Mehmet Zafer KALAFATOĞLU kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davacılar vekiline 8.900,00 TL vekalet ücreti takdiri dosyada mevcut mirasçılık belgeleri ve tarafların tapu kaydında yer alan payları oranında taraflardan alınarak dahili davalılara verilmesine,

9-Dahili davalı Akın SERTCAN kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince davacılar vekiline 8.900,00 TL vekalet ücreti takdiri dosyada mevcut mirasçılık belgeleri ve tarafların tapu kaydında yer alan payları oranında taraflardan alınarak dahili davalıya verilmesine, 10-Davacılar tarafından yapılan 6.899,85 TL yargılama giderinin dosyada mevcut mirasçılık belgeleri ve tarafların tapu kaydında yer alan payları oranında davalılardan alınarak masrafı yatıran davacılara verilmesine karar verilmiştir.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02131183