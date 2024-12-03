İSTANBUL 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2023/155

KARAR NO :2024/161

Davacı Salih Koray Albayrak tarafından açılan Ad-Soyadı Düzeltilmesi İstemli davada; İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/155 E. - 2024/161 K. sayılı ilamı ile 48*******52 T.C. Kimlik Numarası ile nüfusa kayıtlı davacı Salih Koray Albayrak'ın isim ve soy isminin Koray Eza ALBAYRAK olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup, bu husus Türk Medeni Kanunu'nun 27/2. maddesi gereğince ilan olunur.

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