T.C.

ANKARA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Dosya No : 2022/359 Esas

Karar No: 2023/45

Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/01/2023 tarihli kararı ile TCK'nın 158/1-l.son, 158/3, 62, 52/2, 52/4, 53 maddeleri uyarınca 6 yıl 8 ay hapis ve 833.320,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Gülali ve Feride oğlu, 10/02/1973 NİKSAR doğumlu TUNCER ÇİFTÇİ tüm aramalara rağmen bulunamamış olup, adresi tespit edilip gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da mahkememiz yargı çevresi dışında bulunması halinde, ilgilinin o yer Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine vereceği bir dilekçe ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf etme hakkının bulunduğu, aksi takdirde verilen kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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