T.C.

ANKARA BEŞİNCİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS : 2023/408

KARAR : 2024/438 Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını aracı olarak kullanmak suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından sanık Fethive Saniye 'dan olma 01/03/1997 Van doğumlu Van ili Gürpınar ilçe Güleçler mah/köy nüfusuna kayıtlıSEDAT SÜMEN ( TC: 58189496640 ) 'ın Nitelikli Dolandırıcılık suçundan158/1-f-Son,53/1-2-3maddeleri uyarınca 4YIL HAPİSve 30.000 TL ADLİ PARA CEZASI (10 EŞİT TAKSİT)VE HAPİS CEZASININ İNFAZI TAMAMALANA KADAR BELLİ HAKLARDAN YOKSUN bırakılmasına 05/09/2024 tarihi itibariyle kararverilmiştir. Sanığın gıyabında verilen kararın dosyada bulunun adrese ve beyan ettiği adrese VE MERNİS ADRESİNE tebliğinin mümkün olmadığı ( AYRICA AN İTİBARİYLE UYAP SORGUSUNDA CEZAEVİ KAYDININ BULUNMADIĞI TESBİT EDİLMİŞTİR). Van /Gürpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünün 31/10/2024 tarih ve E-16112250-62400-2024103110310119011Sayılı yazılarında ilçede şahsin bulunmadığını yine Van /Gürpınar Jandarma Komutanlığının 20/11/2024 tarih ve 2024/1236 muh. Sayıl yazıları ile açık adresinin tespit edilemediğini bildirilmiştir. Tüm aramalara rağmen kararın tebliğinin mümkün olmamıştır. Tebligatların Taşındığı gerekçesiyle iade edildiği dosyada başka adresinin bulunmadığı ,tüm aramalara rağmen kararın tebliğinin mümkün olmadığı görülmekle ; İş bu karar özetinin7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan ilk 5 büyük gazetelerden ve internet sayfasından birinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı ,2 hafta süresi içinde hüküm yönünden İstinaf nezdinde Mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunarak İtiraz ve İstinaf edilebileceği, İtiraz ve İstinaf edilmediği takdirde hüküm kesinleşeceğine ve infaza verileceğine ,gazete masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.29/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02132654