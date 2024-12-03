T.C. ERBAA SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2022/1868 Esas

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; dava konusu Tokat ili, Erbaa ilçesi, Aşağıçandır köyü, 101 Ada 12 Parsel sayılı taşınmazda malik olan Osman ve Nuriye'den olma, 10/05/1970 doğumlu ALİ BAHÇECİ'ye tüm aramalara rağmen bulunamamış, ön inceleme duruşma gününü bildirir davetiye yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilememiştir. Tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan yukarıda ismi geçen davalının;

Durusma Günü:28/01/2025 günü saat: 11:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği, iş bu ilanın gazetede ilan edilmesinden itibaren 15 gün sonra duruşma gününün kendisine tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.26/11/2024

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