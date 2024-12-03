T.C. ESKİŞEHİR 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/301 Esas

DAVALI : ÜNAL ATILGAN İsmail Oğlu

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından Eskişehir ili, Odunpazarı İlçesi, Sultandere Mahallesi 25927 ada 1 parselsayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için dava açılmış olup, yukarıda ismi belirtilen hak sahibine ulaşılamamıştır.

Mahkememizce yapılan keşif sonucu alınan rapor ile taşınmazın m² birim fiyatı olarak 4.750,00 TL belirlenmiş olup, toplam kamulaştırma bedelinin 11.215.272,15 TL olduğu şeklinde görüş bildirmişlerdir.

Duruşma Günü: 25/12/2024 günü saat: 09:43'de duruşmaya gelmediğiniz veya geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ayrıca 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, tebliğden itibaren 10 gün içinde aynı cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz ve 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğincetebliğden itibaren otuz gün içindekamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceği ihtar olunur.29/11/2024

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