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T.C.

ISPARTA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2024/8 Esas

DAVALI :RUHMAN AKİL - T.C.K.N: 28048975968

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce her türlü araştırmaya rağmen davalı Ruhman Akil adına tüm yazışmalara rağmen tebligatın yapılamadığı anlaşılmakla, Tebligat Kanununun 28.maddesi uyarınca duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü olan 06/02/2025 günü saat 10:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK'nın 122.maddesi uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliği, tebliğden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceği, aynı süre içinde iddia ve savunmalarının dayanağı olan tüm delil ve tanıklarını bildirmesi gerektiği, süresi içinde cevap dilekçesi vermezse davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, süresi içinde delil ve tanıklarını bildirmediği taktirde delil bildirme ve tanık dinletme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır. 29/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02132830