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T.C. İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/171 Esas 22/11/2024

Konu : 1. Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, İshakpaşa Mah. 112 ada 24 parsel 1253,00 m² yüz ölçümlü taşınmazın 528/21504 hisse maliki Resai Bey, 1088/21504 hisse maliki İhsan Şükrü Bey, 630/21504 hisse maliki Rıfat Bey, 936/21504 hisse maliki Selahattin Bey ile 234/21504 hisse maliki Galip karısı Tevhide'nin gaip olması nedeni ile 5737 Sayılı Yasanın 17. maddesi uyarınca gaipliğine ve belirtilen hissenin davacı Hazine adına tescili talep edilmiş olmakla;

TMK'nun 33/2 maddesi uyarınca yukarıda belirtilen taşınmazın maliklerinin hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE İSTANBUL 21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 2024/352 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.22/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02133034