T.C. İstanbul Anadolu 5. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Sayı :2024/150 Esas Konu : İlan MetniİLAN

Davalı ZUHAL ATASEVEN'e (T.C:18284651948 ) T.K hükümleri gereği tebligat yapılamadığı, mernis adresinin boş olduğu ve adres araştırması sonuçsuz kaldığı anlaşıldığında, dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır.14/11/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02133023