T.C. POLATLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/358 Esas

Davacılar Yaşar Eroğul, Zeliha Aslandoğdu, Gülhanım Akkaya, Binnur Berik, Türkay Eroğul tarafından davalılar Berrin Karaoğlan, Nihal Doğan, Zeliha Ersek, Hacı Ömer Özcan, İbrahim Özcan, Mücella Daldal, Zülbiye Köse, Hüseyin Köse, Selçuk Köse, Ejder Köse, Nuran Köse, Murat Köse, Mithat Köse, Birgül Sarıkoca, Ayşe Doruk, Numan Doruk, İsmail Doruk, Emin Doruk, Mahmut Doruk aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında; Ankara ili, Polatlı ilçesi, Şabanözü Mahallesi sınırlarında bulunan 442 ada 29 parsel ile 460 ada 47 parsellerdeki taşınmazın davacılar adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yazılı dava konusu taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren üç (3) ay içinde Mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri, itiraz davası açtıkları taktirde Mahkememize bildirmeleri gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur.19/11/2024

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