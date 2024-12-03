İ L A N

T.C. POSOF SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/124 Esas

Ardahan ili, Posof ilçesinde Mahmut ve Cevahir kızı Sündüz ERDEM'in vefat ettiği anlaşılmakla,TMK'nun 594. maddesi gereğince Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Genel İnternet Haber Sitesinde iş bu ilanın bir (1) ay arayla iki kez ilanına, ikinci (2.) kez ilanından itibaren başlayarak hak sahiplerinin en geç bir (1) yıl içinde yukarıda ismi geçenin mirasçısı olanların mirasçılık sıfatlarını mahkememizin 2024/124 Esas sayılı dosyasına bildirimleri hususu İLAN olunur.

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02132811