İLAN

T.C. SİNOP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/36 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan tapu iptali ve tescil davası nedeniyle yapılan yargılamada tarafınıza çıkarılan tebligatların (Mustafa ve Elfide'den olma, 01/02/1964 doğumlu Semiye COŞKUN) adresinizden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davasının KABULÜ ile;

-Sinop İli Merkez İlçesi Ada Mahallesi 35 ada 37 parsel sayılı taşınmazın dosya içerisinde mevcut fen memuru Sıla Yurdusev Bozdemir'in 15/06/2017 havale tarihli krokili raporunda A1 ile işaretli 8945,25 m2'lik kısmına ait tapu kaydının iptali ile HAZİNE ADINA ORMAN VASFI İLE TESCİLİNE,

2-Dava konusu taşınmaza vaki meni müdahale ve kal taleplerinin KABULÜNE,

3-İİK:nun 28 mad. gereğince hüküm özetinin Sinop Tapu Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

4- Karar kesinleştiğinde karardan onaylı bir suretinin gereğinin icrası için ekine Fen bilirkişisi raporunu ve krokisinin de eklenerek Sinop Tapu Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,

4-Yapılan yargılama giderlerinin 19/01/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 sayılı yasanın 16. Maddesi ile 3402 sayılı yasanın 36. Maddesi uyarınca davacı üzerinde bırakılmasına, aynı yasa uyarınca davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesine YER OLMADIĞINA,

5- 6099 Sayılı yasa uyarınca Orman Yönetiminden harç alınmasına yer olmadığına,yatırılan peşin harcın istek halinde davacı idareye İADESİNE,

6-Kayyım kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca hesaplanan 1980 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak KAYYIMA VERİLMESİNE,

7-Gider avansından arta kalan kısmın kararın kesinleşmesine müteakip davacı tarafa İADESİNE,

Dair, davacı vekili ile kayyım vekilinin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize sunulacak ya da başka yer mahkemesi kanalı ile gönderilecek dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı."

Gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 02/12/2024

#ilan.gov.tr Basın No:ILN02132984