T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/68 Esas

DAVALI : ALİCE EVONNE KNİGHT Düğmeciler Mah. Düğmeciler Cd. Damla Sitesi C1 Blok D.10 Blok Eyüp/ İSTANBUL

Davacı Ali Cem Bilat tarafından davalı Alice Evonne Knight aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılamasında;

ABD uyruklu, Billy Dale kızı, Colarado/USA 24/12/1969 doğumlu davalı ALİCE EVONNE KNİGHT'nın tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"23/01/2025 günü saat 11:10'da duruşmada hazır bulunmanız, HMK.nun 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız" hususlarının davalı ALİCE EVONNE KNİGHT'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ön inceleme duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 05/11/2024

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